علاء مبارك يهاجم أمين جامعة الدول العربية

انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، تجاهل الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط للرئيس الأسبق مبارك.

وكتب مبارك الابن في تغريدة على "تويتر" تعليقا على كلمة أبو الغيط التي ألقاها في الندوة التثقيفية 28 للقوات المسلحة في الذكرى 36 لتحرير سيناء: "السيد أحمد أبو الغيط بالأمس قال في كلمته إنه بعد وفاة الرئيس السادات، تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤولية وتتدبر وتتحرك بحذر وبتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في 25 أبريل ويرفع العلم المصري عاليا".

السيد احمد ابو الغيط بالامس قال في كلمتة انه بعد وفاة الرئيس السادات (تستلم قيادة جديدة في مصر المسؤلية وتتدبر وتتحرك بحذر و بتصميم وحكمة وتفرض الانسحاب في ٢٥ابريل ويرفع العلم المصري عاليا ) السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمتة هل نسية سيادته اسم القيادة الجديدة ! — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 29, 2018

وأضاف: "السؤال بعد كل التفاصيل والأسماء التي ذكرها في كلمته، هل نسي سيادته اسم القيادة الجديدة!".

المصدر: "صحف مصرية"