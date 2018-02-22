الأسد يبحث مع مبعوث الكرملين تطبيق مخرجات مؤتمر سوتشي

بحث الرئيس السوري بشار الأسد مع مبعوث نظيره الروسي فلاديمير بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف تفعيل المسار السياسي في البلاد وتطبيق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وأفادت الرئاسة السورية في بيان لها أن الأسد استقبل اليوم لافرينتييف والوفد المرافق له في دمشق، حيث بحث الطرفان استمرار التعاون والتنسيق بين البلدين في محاربة المجموعات الإرهابية وتكثيف الجهود المشتركة الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لدفع المسار السياسي والبناء على ما تم إنجازه والاتفاق عليه في مؤتمر الحوار السوري الذي عقد في سوتشي الروسية أواخر الشهر الماضي، بما يمكّن السوريين من تقرير مستقبل بلادهم ويحافظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

ونقلت الرئاسة السورية عن الدبلوماسي الروسي قوله إن تصاعد وتيرة الاعتداءات التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية على الشعب السوري ودعم عدد من الدول الغربية والإقليمية لها تؤكد "نفاق تلك الدول وزيف ادعاءاتها بالعمل على إنهاء الحرب في سوريا وإنجاز حل سياسي"، حسب البيان.

المصدر: الرئاسة السورية

نادر عبد الرؤوف