السوداني يوضح سبب طلب إنهاء مهمة بعثة "يونامي" في العراق

أوضح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم الأحد، سبب طلب بغداد إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) في البلاد.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان له إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني استقبل اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، بمناسبة انتهاء مهام عملها.

وأعرب السوداني خلال اللقاء، عن تقدير الحكومة العراقية للممثلة الأممية نظرا لجهودها طيلة عملها في العراق، مبينا أن "طلب إنهاء عمل بعثة "اليونامي" يأتي بناء على ما يشهده العراق من استقرار سياسي وأمني، وما حققه من تقدم في مجالات عدة".

وأشار السوداني إلى "استمرار الحكومة العراقية في التعاون مع الوكالات الدولية التابعة للمنظمة الأممية، بما يتفق مع البرنامج الحكومي ومستهدفاته التنموية وعلى جميع الصعد والمجالات، خاصة مع التقدم المُحرز في مجالات الإصلاح الاقتصادي وإعمار البنى التحتية، وتنامي قدرات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها".

من جهتها، جددت بلاسخارت إشادتها بالخطوات المهمة والمبادرات الواعدة التي قدمها العراق خلال الشهور الثمانية عشر الأخيرة، لا سيما في مجالات تقديم الخدمات وإعمار البنى التحتية والاستثمار، وخطط تخفيف الآثار البيئية، وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد.

المصدر: RT