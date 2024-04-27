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مقتل مدني بقصف إسرائيلي على بلدة جنوبي لبنان (فيديو+صور)

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مقتل مدني بقصف إسرائيلي على بلدة جنوبي لبنان (فيديو+صور)
Globallookpress
من الغارات الإسرائيلية التي تستهدف القرى والبلدات جنوبي لبنان
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أفاد مراسلنا بمقتل المواطن اللبناني قاسم أسعد في غارة إسرائيلية استهدفت منزله ببلدة كفرشوبا في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شنّ سلسلة غارات جوية استهدفت بلدتي كفرشوبا وشبعا في جنوب لبنان وأدت إلى تدمير عدد من المنازل.

ونعى الأهالى فقيدهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر العديد منهم صور مختلفة له ومنها ما كانت تندد بالقصف الإسرائيلي على البلدات والقرى اللبنانية. وذكرت صفحة للبلدة اللبنانية في موقع "فيسبوك" أن القتيل متزوج وله 3 بنات.

وكتبت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أن الغارة الإسرائيلية التي قتل فيها أسعد استهدفت منزلا في كفرشوبا مكونا من 3 طبقات.

وتم تنفيذ الغارات عند الساعة 3.00 فجرا، وأدت إلى تدمير عدد من المنازل وإلحاق أضرار كبيرة بعدد آخر من المباني دون وقوع إصابات.

المصدر: RT

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