"الدفع بالأقساط".. "عروض مغرية" لبيع بقايا صواريخ إيرانية سقطت في الأردن (صور)

في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط احتدام التوتر بين إيران وإسرائيل وجد الأردنيون طريقة فريدة للتندر، حيث عرض بعضهم حطام صواريخ إيرانية للبيع على موقع شهير.

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وسقطت الصواريخ، التي أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل أمس الأحد ردا على استهداف قنصلية طهران في دمشق، في أماكن مختلفة من المحافظات الأردنية، بينها الحسا ومرج الحمام ومحافظة الكرك.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن انتشارا كبيرا للصور التي وثقت مشاهد هذه الصواريخ، حتى أن بعض الأشخاص قامو بتحميل تلك الصور على موقع "السوق المفتوح" في الأردن، المختص ببيع المركبات والعقارات وكافة أنواع السلع بأسعار متفاوتة.

وورد في أحد الإعلانات: "صاروخ باليستي إيراني مستعمل بحالة حسنة للبيع"، فيما كتب أحدهم "صاروخ باليستي استعمال مرة واحدة للبيع بسعر مغر".

ووضع أحد المعلنين مواصفات وصور للصاروخ، مشيرا إلى أنه من "نوع ممتاز"، تعرض لـ"حادث"، مؤكدا أن "طريقة الدفع بالأقساط".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الأردنية إنه جرى التعامل مع بعض الأجسام الطائرة التي دخلت إلى الأجواء الأردنية، والتصدي لها للحيلولة دون تعريضها لسلامة المواطنين والمناطق السكنية والمأهولة للخطر.

اجزاء من صاروخ ايراني تم اعتراضه فوق الاردن pic.twitter.com/TeafmgV1en — Steven Nabil (@thestevennabil) April 13, 2024

🚨 صاروخ باليستي إيراني تم إسقاطه في منطقة البحر الميت بـ #الأردنpic.twitter.com/hJd8RJJ1Ag — د. محمد دخوش (@MuhDakhouche) April 14, 2024

المصدر: RT