رجل الأعمال المصري ساويرس يعلق على افتتاح أول فرع لمركز "شغلني" في مسقط رأسه

علق رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس على افتتاح أول فرع لمركز توظيف "شغلني" خارج القاهرة، بأن الفرع يقع في مسقط رأسه بمحافظة سوهاج المصرية.

وقال نجيب ساويرس إن الفرع الجديد يخدم أهالي الصعيد، ويساعد على توصيل من يطلب العمل إلى صاحب العمل.

وأوضح ساويرس عن افتتاح فرع جديد لمركز توظيف "شغلني" خارج القاهرة، قائلا: "افتتحنا اليوم أول فروع مركز توظيف شغلني خارج القاهرة في محافظة سوهاج بحضور سيادة المحافظ اللواء طارق الفقي، شكرا على الدعم وحفاوة الاستقبال".

إفتتحنا النهاردة أول فروع مركز توظيف شغلني خارج القاهرة في محافظة سوهاج بحضور سيادة المحافظ اللواء/ طارق الفقي شكرا علي الدعم و حسن الاستقبال سعيد أني قدمت هذا المشروع في مسقط رأسي سوهاج بيخدم أهالي الصعيد ويساعد علي توصيل طالب العمل بصاحب العمل 🙏 pic.twitter.com/h5FRwIfgwS — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) March 10, 2024

وأضاف ساويرس: "سعيد أني قدمت هذا المشروع في مسقط رأسي سوهاج ليخدم أهالي الصعيد ويساعد على توصيل طالب العمل بصاحب العمل".

يذكر أن محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس، افتتحا اليوم الأحد، فرعا جديدا لمركز توظيف شغلني، بكورنيش النيل الشرقي في مدينة ناصر، وذلك بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، وتنفذه شركة DAI، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وعمر خليفة، رئيس مجلس إدارة مركز شغلني.

ويختص الفرع الجديد لمركز توظيف شغلني في سوهاج بتوفير المزيد من فرص العمل مجانا، بالإضافة إلى تقديم فرص تدريب على مهارات العمل للشباب وبرامج تمكين المرأة.

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وتعد منصة "شغلني" من أهم منصات التوظيف في مصر، كما تعتبر المنصة من كبرى المنصات المتفاعلة لتقديم فرص عمل جديدة، من خلال الشركات المدونة لديها، حيث تقوم بالإعلان عن وظائف جديدة للتعيين الفوري، ونجحت في كسب ثقة كبرى الشركات في مصر بتقديم خدمات مميزة لهم، حيث تقوم بعقد ملتقيات التشغيل بين الحين والآخر.

كما تقدم منصة "شغلني" خدماتها لراغبي العمل مجانا دون دفع أي رسوم، حيث تساعد الراغبين بالعمل في الحصول على وظيفة تناسبهم بسرعة وسهولة، من خلال الوظائف المقدمة عبر المنصة الإلكترونية شغلني، والتي تعرض الوظائف المطلوبة في مختلف التخصصات.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية