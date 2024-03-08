مصر.. وزير المالية يصرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

أصدر وزير المالية المصري محمد معيط قرارا بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية.

وقال معيط إنه سيتم اعتبارا من مرتب شهر مارس الحالي صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التي تمت زيادتها لتصبح بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير الماضي.

وأوضح أن إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية تبلغ 68 مليار جنيه، لافتا إلى أن وزارة المالية أتاحت للجهات الإدارية المبالغ اللازمة لصرف هذه الزيادات للعاملين بالدولة.

وأضاف: "إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش تتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها، فلا تصرف له الزيادة في المعاش".

وأفاد بأنه "إذا كان العامل مستحقا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقا لمعاش عن الغير يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات".

وبموجب القرار رقم 91 لسنة 2024 المتعلق بصرف مرتبات مارس للعاملين بالدولة بالزيادات الجديدة، تم إصدار قواعد العلاوات والحافز الإضافي وإتاحة المبالغ اللازمة للصرف بالجهات الإدارية على الشكل التالي:

ألف جنيه الحد الأدنى لإجمالي الزيادات للدرجات السادسة والخامسة والرابعة و1100 جنيه للثالثة والثانية والأولى و1200 جنيه للمدير العام والعالية والممتازة

68 مليار جنيه إجمالي تكلفة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي وعلاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية

العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 10٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى 150 جنيها شهريا

العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 15% من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيها شهريا

زيادة الحافز الإضافي الشهرى بـ500 جنيه للدرجة السادسة و650 جنيها للثالثة و700 جنيه للثانية و750 جنيها للأولى و900 جنيه للدرجة الممتازة.

ناصر حاتم- القاهرة

المصدر: RT