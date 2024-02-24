قرقاش يعلق على مشروع "رأس الحكمة"

وصف المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش مشروع "رأس الحكمة" بأنه خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار.

جاء ذلك في تعليق على اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة بين الإمارات ومصر، نشره قرقاش عبر شبكة "إكس" اليوم السبت.

وكتب قرقاش أن "شراكة الماضي والحاضر هي أيضا شراكة المستقبل"، وأضاف أن ذلك "مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيواقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية".

مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد و الاستثمار، شراكة الماضي و الحاضر هي ايضا شراكة المستقبل.



مشروع ملهم يعود بالخير على مصر و الإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيو اقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية و الدولية. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) February 24, 2024

إقرأ المزيد

ووقعت مصر والإمارات أمس الجمعة، أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر وهي تخص تنمية مدينة رأس الحكمة الواقعة على الساحل الشمالي.

وقال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الإمارات ستستثمر 150 مليار دولار في مشروع رأس الحكمة، وأضاف أن الدولة المصرية ستحصل على 35% من أرباح مشروع رأس الحكمة.

المصدر: RT