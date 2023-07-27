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السودان.. الدعم السريع تشن هجوما على قاعدة "وادي سيدنا" العسكرية التابعة للجيش

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السودان.. الدعم السريع تشن هجوما على قاعدة
وسائل إعلام
قاعدة "وادي سيدنا" في كرري
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أعلنت قوات الدعم السريع الخميس، أن قواتها الخاصة نفذت فجر اليوم، مهمة عسكرية جديدة داخل قاعدة وادي سيدنا العسكرية بكرري أم درمان غرب العاصمة السودانية الخرطوم.

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ولفتت في بيان إلى أن "القوة الخاصة تمكنت من تدمير 3 طائرات حربية ومخازن للأسلحة والمعدات الحربية والمؤن ومقتل وجرح العشرات من قوات الجيش السوداني".

وقالت قوات الدعم السريع إن "العملية الخاطفة أحدثت دمارا وهلعا في صفوف الجيش في ظل الهجمات المكثفة في عمق معاقلها التي كانت تظن أنها محصنة".

وأكدت قوات الدعم السريع أنها "ستكثف عملياتها الخاطفة في جميع مواقع الجيش السوداني الذي يقوده عبدالفتاح البرهان"، مشددة على أن "هذه القوات صارت جميعها أهدافا مكشوفة لقواتنا المنتشرة في العاصمة والولايات".

واندلعت المواجهات العنيفة بين الجيش السوداني بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو في 15 أبريل الفائت، وقد فشلت الهدن المتكررة، التي رعتها السعودية والولايات المتحدة، بإيقاف آلة الحرب بين الجانبين.

المصدر: RT

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