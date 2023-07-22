الدعم السريع تعلن "انضمام 15 ضابطا و527 من أفراد الفرقة 20 الضعين لقواتها"

أعلنت قوات الدعم السريع "انضمام 15 ضابطا و527 من الرتب الأخرى بالفرقة 20 الضعين لقواتها في قطاع شرق دارفور".

إقرأ المزيد

وقالت الدعم السريع في بيان لها اليوم السبت: "ترحب قوات الدعم السريع، بشرفاء القوات المسلحة المنضمين إلى صفوفها بعد أن تبين لهم مخطط الانقلاب الذي يقوده البرهان وزمرته من كبار الضباط الفاسدين من أجل إعادة النظام البائد للسلطة".

وأضاف البيان: "إن انضمام هذه القوة الكبيرة من الشرفاء إلى جانب قوات الدعم السريع لمناصرتها في معركتها ضد الانقلابيين وفلول النظام البائد، يشكل انتصارا حقيقيا لإرادة الشعب السوداني ولأهداف الثورة المجيدة التي ناهضت دولة الظلم والتمكين والفساد".

وتابع: "لقد تكشفت خيوط المؤامرة الدنيئة التي خطط لها المؤتمر الوطني عبر أذرعه في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى منذ اليوم الأول للحرب، واليوم خرجوا للعلن بوجوههم الكالحة وبذات الشعارات والاساليب التي كانت سببا في اشعال الحروب والفتنة في جميع ارجاء البلاد".

وقالت القوات: "إننا إذ نرحب بانضمام هذا العدد الكبير من الضباط وضباط صف الفرقة 20 الضعين، نجدد دعوتنا لجميع الشرفاء في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى بالانحياز لخيار الشعب للعمل معا من أجل بناء جيش وطني واحد يدافع عن الوطن والشعب ولا يرتهن لايدلوجيا سياسية".

المصدر: RT