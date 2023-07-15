مصر.. أستاذ جامعي كفيف يكتشف خطأ في عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة

كشف المدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الدكتور رامي مصطفى، عن خطأ في عملة 20 جنيه البلاستيكية الجديدة التي بها كتابة بطريقة برايل للمكفوفين.

وقال رامي مصطفى "عند إمساك العملة الجديدة بيده شعر بالحزن الشديد، لأن الرقم المتواجد على الورقة اتضح أنه لا يشير إلى أنها عشرين جنيها إطلاقا".

وأضاف مصطفى في تصريحات لموقع "القاهرة 24" أن الرقم المتواجد على الورقة البلاستيكية الجديدة يتكون من 4 نقاط 1245، مؤكدا أنه بطريقة برايل يشار إلى رقم 7 وليس 20 الذي يحتوي على رقمين، حيث إن طريقة برايل كل حرف يتكون من 6 نقاط.

وأكد المدرس أن أي شخص كفيف إذا لمس الـ20 جنيها الجديدة سيقول إنها رقم 7 فورا، لافتا إلى أنه يجب على الأقل وضع العلامة الأصلية دائما لكي تكون بطريقة برايل.

وتساءل المدرس بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن سبب وضع ذلك الرقم أو تلك العلامة في الـ20 جنيها الجديدة.

المصدر: "القاهرة 24"