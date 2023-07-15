أول تعليق رسمي سعودي على نتائج قمة "دول جوار السودان" في القاهرة

في أول تعليق لها على نتائج "قمة دول جوار السودان"، أعلنت السعودية ترحيبها بالنتائج وبتضافر وتكامل الجهود الرامية لإعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس": "أعربت المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بنتائج قمة دول جوار السودان التي استضافتها جمهورية مصر العربية، وبتضافر وتكامل الجهود الرامية إلى إعادة الأمن والاستقرار للسودان والحفاظ على سلامته الإقليمية، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية".

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وأعربت الحكومة السودانية، قبل يومين، عن ترحيبها بمخرجات قمة دول جوار السودان التي عقدت يوم الخميس الماضي في القاهرة بمشاركة رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، إريتريا، إثيوبيا، ليبيا وجنوب السودان، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية.

وألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي البيان الختامي للقمة، مؤكدا على الاحترام الكامل لسيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه.

ومن بنود البيان الختامي للقمّة "وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة، في تكاملية مع الآليات القائمة، بما فيها الايجاد والاتحاد الإفريقي".

المصدر: واس + RT