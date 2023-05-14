ولي العهد السعودي يطلق اسم "الملك سلمان" على حيّين في مدينة الرياض

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق مسمى "حي الملك سلمان" على حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" ويعمل على تطويرهما.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذا الإجراء يهدف إلى "أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره، وخلق هوية عمرانية ومعمارية للمرافق العامة في الحي منبثقة من العمارة السلمانية ومبادئها.

هذا وأوضحت "واس" أن "حي الملك سلمان" يقع في قلب العاصمة الرياض بمساحة 6.6 كيلومترات مجاورا لحديقة الملك سلمان.

كما أشارت "واس" إلى أن "تطوير الحي يعد رافدا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى أن تكون الرياض ضمن أفضل 10 مدن في العالم، حيث يعمل المشروع على تحقيق عدد من المستهدفات منها رفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية، وتعزيز الاستدامة الشاملة في الحي لرفع معدلات جودة الحياة، وإيجاد بيئة عمرانية تفاعلية تعزز العلاقات الاجتماعية بين السكان".

وعن هذه التسمية، بينت "واس" أنها جاءت ترسيخا لما قدمه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال توليه إمارة منطقة الرياض، التي امتدت لأكثر من خمسة عقود، ويأتي توظيف العمارة السلمانية في المرافق العامة بهذا الحي بهدف صنع هوية خاصة بالمكان استلهاما من المشاريع التي أطلقها الملك سلمان خلال فترة إمارته منطقة الرياض، والتي تميزت فيها بالطراز المعماري "السلماني"، والذي يعد مفهوما معماريا يجسد الأصالة والحداثة،

ويوضح مدى اهتمام الملك بالعِمارة وهوية الرياض النجدية.

هذا وسيراعى في تطوير الحي تسهيل حركة السكان وتنقلاتهم بين مختلف المواقع والمرافق، ليكون الساكن هو الأولوية في الحي وليست المركبات، وهي أحد أهم المفاهيم التي تعمل عليها أمانة الرياض داخل المدينة، كما يأتي هذا المشروع ضمن المشاريع التطويرية والبيئية داخل مدينة الرياض، وفق "واس".

المصدر: "واس"