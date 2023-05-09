"أرامكو" السعودية: 31.888 مليار دولار أرباح الربع الأول

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، أن أرباحها في الربع الأول من العام الحالي بلغت 31.88 مليار دولار، مقارنة بـ 39.47 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

وألقت الشركة باللوم في تراجع أرباحها هذا العام إلى انخفاض أسعار النفط العالمية. وحققت "أرامكو" أرباحا بلغت 30.73 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي.

وأعلنت أرامكو في مارس عن أرباح بقيمة 161 مليار دولار العام الماضي، لتسجل أعلى أرباح سنوية على الإطلاق لشركة مدرجة في البورصة، ما أثار انتقادات من النشطاء وسط مخاوف متعلقة بتغير المناخ.

وجاءت هذه الأرباح نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بعد بدء الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022، وفرض عقوبات تقيد بيع موسكو للنفط والغاز الطبيعي في الأسواق الغربية. برغم ذلك، انخفضت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من ركود قادم جراء رفع البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأماكن أخرى أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم.

واقترب سعر خام برنت القياسي في تعاملات الثلاثاء من 76 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 125 دولارا العام الماضي.

المصدر: AP