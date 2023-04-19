برلماني مصري يعلق لـRT على عودة الجنود المصريين من السودان

علق البرلماني المصري مصطفى بكري على عودة الجنود المصريين من السودان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها السودان

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وقال البرلماني المصري مصطفى بكري في تصريحات لـRT: "عودة الضباط والجنود المصريين من السودان في ظل الظروف الصعبه تعكس دور القيادة السياسية ودور مؤسسات الدوله المصرية العسكرية والأمنية والدبلوماسية في التواصل مع الجهات السودانية لضمان عودة المصريين بشكل آمن إلى بلادهم في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة الألمانية عن نقل رعاياها من الخرطوم".

وتابع البرلماني المصري: "هذا يعكس ثقل مصر الحضاري والسياسي والأمني لدى الأشقاء

في السودان، ومصر رفضت ولاتزال التدخل في الشأن السوداني وطالبت الجميع باحترام القرار السوداني، كما أنها بدأت وساطة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين المتصارعين ودعت إلى وقف النار والهدنة حتى تتمكن من إدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى المتضررين وصولا إلى تسوية الموقف وإنهاء الحرب".

وأصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا صحفيا، حول تناول وسائل الإعلام عودة الجنود المصريين من السودان.

وقال المتحدث العسكرى المصري: "في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل".

المصدر: RT