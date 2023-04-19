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الجيش المصري: ننسق مع الجهات المختصة في السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية

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الجيش المصري: ننسق مع الجهات المختصة في السودان لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية
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أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا صحفيا، حول تناول وسائل الإعلام عودة الجنود المصريين من السودان.

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مراسل RT: مغادرة الجنود المصريين في السودان إلى قاعدة عسكرية مصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة
مراسل RT: مغادرة الجنود المصريين في السودان إلى قاعدة عسكرية مصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة

وقال المتحدث العسكرى المصري: "في إطار تناول العديد من وسائل الإعلام المختلفة لبيانات بشأن عودة عناصر من القوات المسلحة المصرية المشتركة في التدريب المشترك مع القوات السودانية طبقا للبروتوكول الموقع بين الدولتين تؤكد القوات المسلحة المصرية بأنها تجري جميع التنسيقات مع جهات الإختصاص المختلفة بدولة السودان الشقيقة لتأمين عودة كافة عناصر القوات المسلحة المصرية بسلام إلى أرض الوطن وسيتم إصدار بيان لاحق يحوي كافة التفاصيل".

وكانت قد أفادت مصادر لمراسل RT بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

هذا وقد كان الجنود المصريون المحتجزون لدى "قوات الدعم السريع" في السودان، قد ظهروا في فيديو جديد قبل ساعات، وتحدّث فيه ضابطان عن قرب عملية تسليمهم إلى مصر.

المصدر: RT

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