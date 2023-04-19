مراسل RT: مغادرة الجنود المصريين في السودان إلى قاعدة عسكرية مصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة

أفادت مصادر لمراسل RT بمغادرة جميع الجنود المصريين من السودان لإحدى القواعد العسكرية المصرية ووصول الدفعة الأولى إلى القاهرة.

هذا وقد كان الجنود المصريون المحتجزون لدى "قوات الدعم السريع" في السودان، قد ظهروا في فيديو جديد قبل ساعات، وتحدّث فيه ضابطان عن قرب عملية تسليمهم إلى مصر.

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وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدرت قوات الدعم السريع في السودان بيانا حول نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الجيش السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت في بيان: "نطمئن أسر وحكومة مصر بأن الجنود الذين كانوا يتواجدون في قاعدة مروي العسكرية جميعهم بخير ويتلقون الرعاية اللازمة وسيتم تسليمهم متى سنحت الفرصة المناسبة لذلك وفقاً للأوضاع التي تمر بها البلاد".

وأوضحت أنه سيتم تسليم الرعايا المصريين متى سنحت الفرصة وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد.

المصدر: RT