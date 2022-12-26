السفارة السعودية تصدر تنبيها هاما لرعاياها في باكستان

نبهت السفارة السعودية لدى باكستان، جميع المواطنين المقيمين والزائرين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة.

وفي بيان نشرته في "تويتر"، قالت السفارة السعودية: " تود سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية باكستان الإسلامية التنبيه على جميع المواطنين المقيمين والزائرين لجمهورية باكستان الإسلامية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة، نظرا لقيام السلطات في العاصمة إسلام آباد برفع حالة التأهب الأمني لأعلى مستوى".

ودعت السعوديين هناك في حال الضرورة التواصل مع السفارة والقنصلية العامة في كراتشي.

وجاء هذا التنبيه بعد أيام قليلة من مقتل عنصر من الشرطة الباكستانية وإصابة 5 آخرين جراء تفجير انتحاري استهدف دورية بالعاصمة.

تجدر الإشارة إلى أن جماعة طالبان باكستان، أعلنت في 28 نوفمبر الماضي، انتهاء الهدنة مع حكومة إسلام أباد، وأوعزت إلى عناصرها بتكثيف الهجمات ضد قوات الأمن بعموم البلاد.

وبناء عليه، تم وضع إسلام أباد في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية، بما في ذلك حظر جميع التجمعات العامة.​​​​​​​

المصدر: RT