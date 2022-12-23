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موسكو تدين التفجير في إسلام آباد

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موسكو تدين التفجير في إسلام آباد
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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دانت الخارجية الروسية "بحزم" العملية الإرهابية في عاصمة باكستان إسلام آباد، يوم الجمعة.

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بهذا الصدد، أن "روسيا تدين بحزم منفذي العملية الأرهابية في عاصمة جمهورية باكستان الإسلامية يوم 23 ديسمبر الجاري، التي أعلنت حركة "طالبان باكستان" الإرهابية مسؤوليتها عنها".

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وأشارت الخارجية إلى أنه "بنتيجة هذا الهجوم الجبان لقي عنصر الأجهزة الأمنية مصرعه، وأصيب عدد من أفراد الشرطة بجروح".

وأضافت زاخاروفا: "نعبر عن تضامننا مع إسلام آباد في وجه هذا الخطر العالمي، ونؤكد سعينا لتعزيز التعاون البناء مع جمهورية باكستان الإسلامية في محاربة الإرهاب سواء ضمن الصيغ المتعددة الأطراف، وقبل كل شيء الأمم المتحدة ومنظمة شنغهاي للتعاون، أو على المستوى الثنائي".

المصدر: تاس

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