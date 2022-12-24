دولة غير متوقعة في الصدارة.. عدد تأشيرات الهجرة لأمريكا التي حصل عليها العرب خلال عام 2021
ذكر التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2021، أن إجمالي عدد تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة عالميا حوالي 285 ألفا.
ووفقا للتقرير، جاءت اليمن على المستوى العربي في المرتبة الأولي بالحصول على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا، يليها المغرب ثم الأردن.
وفيما يلي ترتيب الدول العربية التي حصل مواطنوها على أعلى عدد من تأشيرات الهجرة إلى أمريكا لعام 2021:
اليمن 4770 تأشيرة
المغرب 3585 تأشيرة
الأردن 2785 تأشيرة
مصر 2230 تأشيرة
الجزائر 1922 تأشيرة
لبنان 1543 تأشيرة
السودان 783 تأشيرة
سوريا 757 تأشيرة
الصومال 724 تأشيرة
السعودية 701 تأشيرة
الإمارات 598 تأشيرة
العراق 576 تأشيرة
الكويت 412 تأشيرة
تونس 298 تأشيرة
ليبيا 233 تأشيرة
قطر 190 تأشيرة
جيبوتي 80 تأشيرة
البحرين 66 تأشيرة
موريتانيا 62 تأشيرة
سلطنة عمان 38 تأشيرة
المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية