 
مباشر

روسيا تمنع رحلات شركة iFly إلى مصر عبر سوريا حتى استيفاء معايير الأمان المطلوبة

أخبار العالم العربي

روسيا تمنع رحلات شركة iFly إلى مصر عبر سوريا حتى استيفاء معايير الأمان المطلوبة
Globallookpress
شركة الطيران الروسية Ifly
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udvx

حظرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية على شركة الطيران الروسية iFly تسيير رحلاتها من وإلى مصر عبر أجواء سوريا، حتى تستوفي الشركة معايير الأمان اللازمة للتحليق عبر المنطقة.

وقدّمت iFly لوكالة النقل الجوي الفيدرالية حزمة من الوثائق حول استيفائها معايير الأمان، اعتبرتها الوكالة الفدرالية لا تستوفي سلامة الرحلات المدنية.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: السماء السورية قد تفتح أمام شركات الطيران الروسية باتجاه مصر
وسائل إعلام: السماء السورية قد تفتح أمام شركات الطيران الروسية باتجاه مصر

وألغت الشركة منذ يوم الخميس جميع رحلاتها إلى مصر وتم إعادة جدولة الرحلات مرة أخرى بعد منع الأردن تحليق رحلاتها، مما دفعها لاستكشاف طرق بديلة، منها سوريا.

المصدر: نوفوستي

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اختر القائد العربي الأكثر تأثيرا عام 2022!