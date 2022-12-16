روسيا تمنع رحلات شركة iFly إلى مصر عبر سوريا حتى استيفاء معايير الأمان المطلوبة

حظرت وكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية على شركة الطيران الروسية iFly تسيير رحلاتها من وإلى مصر عبر أجواء سوريا، حتى تستوفي الشركة معايير الأمان اللازمة للتحليق عبر المنطقة.

وقدّمت iFly لوكالة النقل الجوي الفيدرالية حزمة من الوثائق حول استيفائها معايير الأمان، اعتبرتها الوكالة الفدرالية لا تستوفي سلامة الرحلات المدنية.

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وألغت الشركة منذ يوم الخميس جميع رحلاتها إلى مصر وتم إعادة جدولة الرحلات مرة أخرى بعد منع الأردن تحليق رحلاتها، مما دفعها لاستكشاف طرق بديلة، منها سوريا.

المصدر: نوفوستي