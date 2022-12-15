وسائل إعلام: السماء السورية قد تفتح أمام شركات الطيران الروسية باتجاه مصر

طلبت شركة الطيران iFly من الوكالة الفدرالية الروسية للنقل الجوي فتح ممر بطول 240 كيلومترا في المجال الجوي السوري لتنفيذ رحلاتها إلى مصر، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.

وفرضت وكالة النقل الجوي حظرا على الرحلات الجوية عبر سوريا لشركات الطيران الروسية عام 2013، بعد أن تعرضت طائرة لشركة Nordwind كان على متنها 160 راكبا روسيا، لإطلاق النار في سماء سوريا، حيث تحدثت تقارير عن إطلاق صاروخين أرض - جو عليها انفجرا قرب الطائرة دون أن تصاب وركابها بأذى لحسن الحظ.

بعد طلب iFly، أرسلت وكالة النقل الجوي الروسية طلبا إلى وزارة الخارجية، التي أبلغت أنها لا تعارض رفع الحظر، لكن المسألة تتطلب التنسيق مع وزارة الدفاع.

وفي الوقت الحاضر، تحلق فوق سوريا طائرات مدنية تابعة لعدة شركات طيران آسيوية. بالإضافة إلى ذلك، تشغل شركة "أجنحة الشام" للطيران أسبوعيا رحلات ركاب مباشرة بين سوريا وروسيا.

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يأتي طلب شركة iFly من السلطات الروسية بفتح سماء سوريا بعد أن أغلق الأردن، اعتبارا من اليوم 15 ديسمبر، مجاله الجوي أمامها، بعد أن اعتادت طائراتها عبوره في طريقها إلى مصر.

وطلبت سلطات الطيران الأردنية من شركات Nordwind و"إيكار" وiFly الروسية تقديم شهادة تأمين صادرة في لندن وتصنف A ++ لطائراتها التي لا تزال مسجلة في برمودا وإيرلندا، حتى تتمكن من استخدام المجال الجوي الأردني.

وأدى ذلك إلى تأجيل عدد من رحلات الطيران التي كان من المفترض أن تغادر اليوم الخميس، من العاصمة موسكو إلى مدن شرم الشيخ والغردقة في مصر.

المصدر: وسائل إعلام روسية