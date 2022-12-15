تأجيل رحلات جوية من موسكو إلى مصر

كشفت لوحة بيانات مواعيد الطيران في مطار فنوكوفو الروسي عن تأجيل عدد من رحلات الطيران التي كان من المفترض أن تغادر اليوم الخميس، من العاصمة موسكو إلى مدن شرم الشيخ والغردقة في مصر.

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وقال ممثلو شركة TEZ TOUR السياحية إنه: "بسبب إغلاق المجال الجوي من قبل الأردن، تأجلت رحلات شركة "آي فلاي" F7711 وF7709 إلى شرم الشيخ، وF7707 إلى الغردقة".

وأكدت الشركة أن: "السياح الذين ينتظرون في مطار فنوكوفو سيحصلون على قسائم مجانية للمياه والطعام. أما الذين يتعين عليهم السفر إلى روسيا من منتجعات مصر، سيبقون في الفنادق حتى إشعار آخر".

ويواجه السياح الروس وشركات الطيران الروسية أزمة في السفر إلى مصر عبر الأردن، حيث أعلنت شركة الطيران الروسية "iFly" وجود صعوبات في السفر إلى مصر، وقررت مراجعة خطط برامج رحلاتها بسبب الأردن.

وأوضح موقع "رابطة منظمي الرحلات السياحية"، أن شركة الطيران الروسية iFly - تقوم بمراجعة خطط برامج رحلاتها إلى مصر بسبب سلطات الطيران الأردنية، والتي تطلب تأمين من لندن للسماح للشركة الروسية بالتحليق.

وأشار الموقع إلى أن iFly تلقت طلبا من سلطات الطيران الأردنية لتقديم شهادة تأمين صادرة في لندن وتصنف A ++ حتى تتمكن من استخدام المجال الجوي الأردني، وعلى وجه الخصوص تحليق الطائرات من روسيا إلى مصر.

وأكد الموقع أن الشركة الروسية تتفاوض الآن مع سلطات الطيران الأردنية لإزالة هذه القيود. وبالتوازي مع ذلك، فإنها تبحث عن طريق بديل للرحلات الجوية إلى مصر.

ونوه الموقع بأن شركة "آي فلاي إيرلاينز" مؤمنة من قبل شركة تأمين روسية تغطي جميع المخاطر، بما في ذلك مخاطر المسؤولية المدنية لأطراف ثالثة، وهذه الشهادة حتى وقت قريب، تفي بمتطلبات سلطات الطيران الأردنية للطيران في المجال الجوي للبلاد.

وبذلك أصبحت iFly ثاني شركة طيران تتأثر بإجراءات سلطات الطيران في المملكة الأردنية. في وقت سابق، قررت شركة "بيغاس توريستيك" التركية تغيير خطط رحلاتها لمصر، حيث حدثت تعديلات في برامج شركة الطيران وسيتم تشغيل شركة "سوثويند" بدلا من "نوردويند" إلى شرم الشيخ والغردقة، وستكون هناك محطة توقف في أنطاليا، بسبب هذه القيود أيضا.

المصدر: ريا نوفوستي