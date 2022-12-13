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مسار غير معتاد.. أزمة جديدة تواجه السياح الروس في طريقهم لمصر بسبب الأردن

مال وأعمال

مسار غير معتاد.. أزمة جديدة تواجه السياح الروس في طريقهم لمصر بسبب الأردن
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تحدثت وسائل الإعلام الروسية عن أزمة جديدة تواجه السياح الروس المتجهين لقضاء عطلاتهم في مصر، الأمر الذي قد يؤدي إلى نقص الرحلات السياحية للمنتجعات المصرية.

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وأوضح موقع "رابطة منظمي الرحلات السياحية" أن شركة "بيغاس توريستيك" التركية تغير خطط رحلاتها لمصر، حيث حدثت تعديلات في برامج شركة الطيران وسيتم تشغيل شركة "سوثويند" بدلا من "نوردويند" إلى شرم الشيخ والغردقة وستكون هناك محطة توقف في أنطاليا.

ووفقا للرابطة ستعمل شركة الطيران الجنوبية "سوثويند" وسيتم تشغيل الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة مع محطة توقف في أنطاليا، ولن يضطر السياح إلى مغادرة الطائرة.

وقالت شركة بيغاس: "حدثت التغييرات بسبب حظر الأردن لطائرات نوردويند التحليق فوق الأردن".

ووصفت وسائل الإعلام الروسية، المسار الذي سيتخذه السياح الروس بـ"غير المعتاد"، حيث اعتاد السياح على رحلات شارتر مباشرة من المدن الروسية للمنتجعات المصرية مباشرة.

المصدر: atorus

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