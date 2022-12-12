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إسرائيل تكثف رحلاتها إلى مصر

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إسرائيل تكثف رحلاتها إلى مصر
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كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" أن شركات الطيران الإسرائيلية تسيير 9 رحلات جوية في الاسبوع من إسرائيل إلى مدينة شرم الشيخ المصرية منذ شهر إبريل الماضي.

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وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية إن شركات إلعال وأركيعا ويسرائير تسيير الرحلات إلى شرم الشيخ بصورة منتظمة منذ ربيع العام الجاري.

وبدأت ثلاث شركات طيران اسرائيلية هي إلعال وأركياع ويسرائير بتسيير رحلات جوية الى مدينة شرم الشيخ في شبه جزيرة سيناء وذلك اعتبارًا من شهر أبريل الماضي.

وتقوم كل شركة إسرائيلية بتسيير ثلاث رحلات اسبوعيًا.

ويسمح للسياح الاسرائيليين بدخول شرم الشيخ دون الزامهم بالخضوع لفحوصات كشف الكورونا، كما يعفى السياح الإسرائيليون من وجوب الحصول على تأشيرة دخول، غير أنه يتعين عليهم تعبئة استمارة قبل وصولهم إلى المدينة.

المصدر: الإذاعة الإسرائيلية

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