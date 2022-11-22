هجوم في إسرائيل على مصر

شنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الثلاثاء، هجوما حادا على السلطات المصرية بسبب ما اسمته تعنت أجهزة الأمن المصرية في سفر المواطنين المصريين إلى إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم" في صدر صفحتها الأولى، اليوم، وكذلك القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، إن مصر تمنع عمليا مواطنيها من زيارة إسرائيل ومناطق السلطة الفلسطينية، على الرغم من وجود معاهدة "كامب ديفيد" للسلام بين إسرائيل ومصر.

وأضاف الإعلام العبري، أن السلطات المصرية تضع صعوبات جمة على المواطنين الراغبين في زيارة إسرائيل، بطريقة تجعل عملية السفر مستحيلًة.

وقالت "يسرائيل هايوم" إنه بحسب مواطنين مصريين تحدثوا مع مسؤولين إسرائيليين في مؤتمر المناخ (كوب 27) الذي انعقد مؤخرا في مدينة شرم الشيخ المصرية، فإن السلطات في القاهرة تجعل من الصعب زيارة إسرائيل بطريقة تتجاوز بكثير إصدار تأشيرة عادية، وهو أمر مألوف لدى بعض دول العالم.

فيما نقلت القناة السابعة الإسرائيلية شهادات لمصريين حول منع القاهرة لمواطنيها من زيارة تل أبيب، فقد تحدث أحد المشاركين المصريين لمسؤول إسرائيلي لم تكشف القناة عن اسمه قائلا: "المواطن المصري الذي يرغب في زيارة إسرائيل يجب أن يقدم سببًا للزيارة ، وحتى في هذه الحالة فليس من المؤكد على الإطلاق أن تتم الموافقة عليه، وحتى لو حصل على إذن بالسفر إلى إسرائيل ، يقال له إنه سيضع نفسه على قائمة المراقبة الخاصة بأجهزة الأمن المصرية".

وأضاف التلفزيون الإسرائيلي: "في ظل هذه الظروف، فلا عجب أن السياح ورجال الأعمال والزوار المصريين لا يأتون إلى إسرائيل على الإطلاق. فهناك صعوبة أخرى تواجه المصريين الراغبين في زيارة إسرائيل وهي حقيقة أنه إذا أصبحت كلمة الزيارة معروفة في إحدى الدول العربية الأخرى التي ليس لها علاقات مع إسرائيل ، فسيكون من الصعب جدًا على من زار إسرائيل دخول تلك الدول العربية، وينطبق الشيء نفسه على إيران وأفغانستان ودول إسلامية أخرى".

وبحسب التقرير الإسرائيلي، فإن القيود غير العادية التي فرضها المصريون على زياراتهم لإسرائيل تتعارض على ما يبدو مع اتفاقية السلام بين الدولتين.

وأضاف تقرير التلفزيون العبري، أن الأحاديث مع عرب إسرائيل تكشف أن هذه ليست سياسة جديدة، وهي مألوفة لمن لهم أقارب أو معارف في مصر. فهؤلاء لا يستطيعون القدوم إلى إسرائيل حتى لو كانت لديهم الوسائل والرغبة في ذلك.

وقالت القناة الإسرائيلية إن المسيحيين الأقباط الذين يبلغ عددهم حوالي 16 مليونا من أصل حوالي 110 مليون مقيم في مصر، يتمتعون بإعفاء من هذه السياسة ويمكنهم زيارة إسرائيل بسهولة أكبر لأسباب دينية ولأغراض الحج.

وأضاف التقرير أنه بطبيعة الحال، يؤثر حظر السفر إلى إسرائيل على العلاقات بين الدولتين وعلى نطاق النشاط الاقتصادي بين إسرائيل ومصر.

ولفت الإعلام العبري إلى أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ومصر هو مبلغ صغير نسبيا حيث يبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، وذلك على الرغم من حقيقة أن اتفاقية السلام بين البلدين قد تم توقيعها بالفعل منذ أكثر من 40 عامًا. وللمقارنة، فإن بعد حوالي عام ونصف فقط من توقيع اتفاقية السلام مع الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي عُشر سكان مصر، وصل حجم التجارة بينها وبين إسرائيل إلى ما يقرب من 1.5 مليار دولار، و ومن المتوقع أن يتضاعف بل ويتضاعف ثلاث مرات في السنوات القادمة.

وأكدت القناة السابعة الإسرائيلية أنه يتجلى "السلام البارد" مع مصر بطرق أخرى، حيث أن الإسرائيليين الذين يرغبون في دخول شبه جزيرة سيناء بمركباتهم يعانون من المضايقات عند المعبر الحدودي. ولا يسمح المراقبون المصريون عند المعبر بدخول الكاميرات الموصولة بالمركبة بما في ذلك الكاميرات العكسية القياسية - على أساس أنها "قد تستخدم للتجسس"، وفي ضوء ذلك، يقومون بتفكيك الكاميرات على الفور، بشكل يتسبب في أضرار قد تصل إلى آلاف الشواكل. وسبق أن قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية عدم دخول سيناء بسيارتها الخاصة.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية - صحيفة يسرائيل هايوم