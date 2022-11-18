مصر.. منشق عن الإخوان المسلمين يتحدث عن مشاركتهم في حكم إسرائيل ويهاجم الرئيس الراحل محمد مرسي

قال المفكر والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر مختار نوح، إن الإخوان استغلوا فكرة المعارضة لدخول الدولة المصرية والتوغل فيها.

إقرأ المزيد

وأضاف "نوح"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه "يعتبر أي شخص لا يساند الدولة المصرية والقيادة السياسية في الوقت الحالي مجرم، نظرا لما كانت تعاني منه مصر خلال فترة حكم الإخوان وقبلها في حكم الحزب الوطني".

وأردف مختار نوح، أن محمد مرسي لم تكن لديه خلفية ثقافية، وهذا أمر أعلن عنه أثناء تواجده في جماعة الإخوان، واختلف معه العديد وقتها، "الإخوان كانوا بيحبوا الصوت العالي وبيتعاملوا بده، أن يعلوا صوتهم دايما وهما بيخطبوا عشان الناس تسمع ليهم".

وأشار مختار نوح، إلى أن "جماعة الإخوان كانت تناشد وتجاهد من أجل العمل على مناصرة القدس والعمل على تحرير القدس وفلسطين، ولم يكن يرسلوا أي أموال إلى فلسطين"، موضحا أن هناك "حزب إخواني متواجد في إسرائيل ويشارك في الحكم في الوقت الحالي".

واستكمل: "كان الإخوان يطلعوا يخطبوا عشان الجهاد في فلسطين، ومفيش رصاصة واحدة اتبعتت لفلسطين هناك، وكل الفلوس كانت بتتنقل وبيتم الاستفادة بيها بينهم وبين بعضهم، محدش كان بيبعت فلوس لفلسطين خالص من الإخوان ي مصر".

وأثيرت علامات استفهام بعد انتشار اللقطة التاريخية التي جمعت بين السياسي الإخواني من الأقلية العربية في إسرائيل، منصور عباس، والذي بدا مبتسما إلى جوار زعيم يهودي من اليمين المتطرف وحلفائه، وذلك بعد لحظات من الموافقة على توليه رئاسة الوزراء ومنحه أغلبية حاكمة في البرلمان.

المصدر: وسائل إعلام مصرية