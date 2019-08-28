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مصر.. تطورات في قضية شهدت إحدى جلساتها وفاة محمد مرسي

أخبار العالم العربي

مصر.. تطورات في قضية شهدت إحدى جلساتها وفاة محمد مرسي
AFP
الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي
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أكدت مصادر قضائية مطلعة أن محكمة جنايات القاهرة، قررت تأجيل محاكمة 24 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التخابر مع حماس".

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وأجلت المحكمة القضية التي توفي خلالها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، إلى جلسة 11 سبتمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين.

وجاء القرار بعد تعذر عرض المتهمين في الجلسة المشار إليها لظروف أمنية.

وتوفي الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، في 17 يونيو الماضي، أثناء حضوره جلسة محاكمته في القضية بعد طلب الكلمة من قاضي المحكمة.

وتدور القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، وتقول النيابة إن "أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، تخابروا مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصري في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك والاستيلاء على السلطة بالقوة".

المصدر: RT

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