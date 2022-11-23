بالأرقام.. رفع أسعار المحروقات في تونس

أكد مصدر بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة في تونس بتصريح لـ"موزاييك"، أنه اعتبارا من منتصف ليل الخميس 24 نوفمبر "سيتم الترفيع في أسعار المحروقات ما بين 5 و7 بالمائة".

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة داخلية للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" تتضمن الأسعار الجديدة للمحروقات.

هذا، أعلنت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة التجارة وتنمية الصادرات أنه تقرر تعديل أسعار بعض المواد البترولية ابتداء من يوم الخميس 24 نوفمبر 2022 على الساعة صفر.

وأكدت الوزارتان أن أسعار مادتي بترول الانارة وغاز البترول المنزلي لم يطرأ عليهما أي تغيير علما وأن كل زيادة بدولار واحد في البرميل يترتب عنها حاجيات تمويل إضافية لمنظومة المحروقات والكهرباء والغاز بحوالي 140 مليون دينار في السنة.

وأوضحتا أن هذا التعديل يأتي تبعا لما تشهده السوق العالمية للطاقة من اضطرابات تتعلق بتقلص الإمدادات وارتفاع كلفة التزود بالمواد البترولية منذ بداية السنة ليرتفع معدل السعر بالنسبة لخام البرنت ومن المنتظر أن يبلغ مستوى 100.5 دولار للبرميل موفى سنة 2022.

- البنزين الرفيع الخالي من الرصاص "الممتاز": 2855 مليم

- البنزين الرفيع الخالي من الرصاص: 2525 مليم

- غازوال بدون كبريت ''الممتاز" 2550 مليم

- غازوال بدون كبريت 2205 مليم

- غازوال: 1985 مليم

- البنزين الرفيع المختلط: 3025 مليم

- بترول الإنارة المعدّ للاستهلاك المنزلي: 950 مليم

وفي وقت سابق الأربعاء، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ووزيرة المالية يتعلق بتنقيح قرار وزير الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2020 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الفنية المكلفة بضبط ومتابعة أسعار بيع منتوجات النفط الجاهزة الموردة والمكررة محليا.

ويُلغي القرار أحكام الفقرة الثانية من الفصل 5 من قرار مارس 2020، حيث نص القرار الجديد على أنه "لا يمكن أن تتجاوز قيمة التعديل الشهري لسعر البيع للعموم، بالترفيع أو بالتخفيض، نسبة سبعة بالمائة من سعر البيع الجاري به العمل منذ آخر تعديل".

المصدر: "موزاييك"