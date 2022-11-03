تونس.. إيقاف طبيب بعد العثور على أجنّة مدفونة في عيادته

أفادت إذاعة "موزاييك" التونسية يوم الخميس، بأن قوات الأمن أوقفت طبيبا في مدينة بنزرت شمال البلاد بعد العثور على أجنّة غير مكتملة النمو في عيادته.

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وأكد مصدر أمني أنه تم إيقاف الطبيب الذي تم العثور على 5 أجنّة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أصيص فوق سطح عيادته الطبيّة المغلقة بمدينة بنزرت، يوم الأربعاء.

وأفاد نزار العذاري كاتب عام العمادة الوطنية للأطباء في برنامج "صباح الناس" تبثه إذاعة "موزاييك" بأنّ الموقوف طبيب عام ومتقدم في السن وغير مباشر.

وصرح العذاري بأن العيادة موضوع البحث الأمن مغلقة.

وقال إن الطبيب العام غير قادر على القيام بمثل هذه العمليات إضافة إلى أنه لا يمكن إجراءها في عيادة طبية، مشيرا إلى أنهم في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.

المصدر: "موزاييك"