تونس.. أعمال شغب تكشف عن 5 أجنة غير مكتملة النمو فوق سطح عيادة طبية

فتحت الشرطة التونسية، تحقيقا أمنيا إثر العثور على 5 أجنة غير مكتملة النمو مدفونة داخل أصيص فوق سطح عيادة طبية مغلقة بمدينة بنزرت.

وأوضحت المصادر أنه خلال أحداث الشغب التي شهدتها بعض شوارع مدينة بنزرت، إثر المباراة التي جمعت النادي البنزرتي بالترجي الرياضي التونسي، ألقى بعض الشبان من أحد الأسطح أصيصا على قوات الأمن لتكسر وتخرج منه أجنة غير مكتملة النمو.

وقد رجح المصدر الأمني أن الأجنة مصدرها عمليات إجهاض تم القيام بها داخل العيادة المغلقة.

المصدر: "موزاييك إف أم"