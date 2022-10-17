بوريطة: المغرب يقف بشكل تام مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها

شدد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على تضامن بلاده مع ما تتخذه السعودية من قرارات في سياستها الخارجية، مؤكدا أن الرياض تسير في "الطريق الصحيح".

وفي تصريحات للتلفزيون السعودي عقب لقائه بوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، حيث سلم له رسالة من الملك محمد السادس إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال ناصر بوريطة إن "الرباط تقف بشكل تام مع المملكة السعودية في كل القرارات التي تتخذها، خاصة فيما يخص أمنها واستقرارها، وأمن واستقرار أسواق الطاقة".

وأكد بوريطة على أن "المملكة العربية السعودية تعد واحدة من أسس النظام العربي، وأن سياستها الخارجية تحظى بتقدير كبير من قبل المملكة المغربية لما تتمتع به من مصداقية ورصانة تسعى دائما إلى الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية".

المصدر: "هسبريس"