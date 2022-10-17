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الجزائر: اتفاق "أوبك +" استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة

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الجزائر: اتفاق
AP
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أكد وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أن اتفاق "أوبك +" بخفض الإنتاج هو استجابة "تقنية بحتة" للظرف الاقتصادي الدولي.

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وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، قال محمد عرقاب  إن "اتفاق 5 أكتوبر 2022 الذي صادقت عليه دول إعلان التعاون بالإجماع في فيينا هو استجابة تقنية بحتة قائمة على اعتبارات اقتصادية محضة"، مشيرا إلى "انشغال أوبك + على غرار الجميع في كافة أنحاء العالم، إزاء تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط".

وأضاف: "لذلك قررنا العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو 2022"، مؤكدا أن "أوبك + لا تحيد من خلال قرارها بخفض إنتاجنا الإجمالي بـمليوني برميل يوميا ابتداء من 1 نوفمبر المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها".

المصدر: "الشروق"

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