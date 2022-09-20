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إسرائيل والبحرين تطلقان محادثات تفاوض على اتفاقية تجارة حرة

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إسرائيل والبحرين تطلقان محادثات تفاوض على اتفاقية تجارة حرة
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أطلقت إسرائيل والبحرين، اليوم الثلاثاء، محادثات تفاوض على اتفاقية تجارة حرة، تهدف لإزالة الحواجز التجارية بين الجانبين.

وأفاد حساب "إسرائيل في الخليج" في تغريدة عبر "تويتر" بأن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، التقت نظيرها البحريني، سلمان بن خليفة آل خليفة، في المنامة لبدء مفاوضات عقد اتفاقية التجارة.

وقالت باربيفاي إن "اتفاق تجارة حرة مع البحرين يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الأوسع وسيعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول ويزيد حجم الاستثمارات ويزيل الحواجز التجارية ويوفر فرصا لرجال الأعمال والشركات في إسرائيل والبحرين".

يذكر أن إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أمريكية.

وفي مايو الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات، وهي الأولى لها مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنها ستزيد التجارة بين الجانبين من 1.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في فترة زمنية مدتها 5 سنوات.

وفي عام 2021 لم يتجاوز إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 مليون دولار.

المصدر: RT

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