أطلقت إسرائيل والبحرين، اليوم الثلاثاء، محادثات تفاوض على اتفاقية تجارة حرة، تهدف لإزالة الحواجز التجارية بين الجانبين.

وأفاد حساب "إسرائيل في الخليج" في تغريدة عبر "تويتر" بأن وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربيفاي، التقت نظيرها البحريني، سلمان بن خليفة آل خليفة، في المنامة لبدء مفاوضات عقد اتفاقية التجارة.

وقالت باربيفاي إن "اتفاق تجارة حرة مع البحرين يأتي في إطار تعزيز التعاون الإقليمي الأوسع وسيعزز العلاقات الاقتصادية بين الدول ويزيد حجم الاستثمارات ويزيل الحواجز التجارية ويوفر فرصا لرجال الأعمال والشركات في إسرائيل والبحرين".

إسرائيل والبحرين تطلقان محادثات تفاوض على اتفاقية تجارة حرة-التقت وزيرة الاقتصاد أورنا باربيفاي نظيرها البحريني في المنامة لبدء المفاوضات



"اتفاقية التجارة تعزز التعاون الإقليمي والعلاقات الاقتصادية، وتزيد من نطاق الاستثمارات، وتزيل الحواجز التجارية وتخلق فرصًا لرجال الأعمال" pic.twitter.com/6atVBQmAhW — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) September 20, 2022

يذكر أن إسرائيل قامت بتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل عامين برعاية أمريكية.

وفي مايو الماضي، أبرمت إسرائيل اتفاقية تجارة حرة مع الإمارات، وهي الأولى لها مع دولة عربية، ويقدر المسؤولون أنها ستزيد التجارة بين الجانبين من 1.2 مليار دولار إلى 10 مليارات دولار في فترة زمنية مدتها 5 سنوات.

وفي عام 2021 لم يتجاوز إجمالي حجم التجارة بين إسرائيل والبحرين 7.5 مليون دولار.

المصدر: RT