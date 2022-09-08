مصر.. مسلحون يهاجمون 4 طلاب بأسلحة نارية وكلاب مفترسة (فيديو)

تحقق أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية، في واقعة إثارة نحو 30 من العناصر البلطجية الرعب بين السكان والتعدي على 4 طلاب جامعيين بالأسلحة النارية والبيضاء والكلاب المفترسة.

وروى المجني عليهم أن "المتهمين قدموا إلى منطقتهم دون سابق إنذار واعتدوا عليهم بالأسلحة واستخدموا مواد حارقة لإصابتهم بالعمى المؤقت"، مطالبين بالقبض على الجناة لأنهم شرعوا في قتلهم بعدما حضروا للتشاجر مع أحد الأشخاص، وحينما لم يجدوه ضربوا من وجدوه في طريقهم.

وكان من بين المعتدين عليهم أطفال، "فتدخل المصاب وحاول الدفاع عن الأطفال فانهال عليه المتهمون ضربا بالأسلحة البيضاء وأحدثوا إصابته، وخلال خروج المتهمين من السنتر قاموا بإشعال النيران لمنع المتواجدين من ملاحقتهم".

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى المكان وتم التحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت المتهمين حال دخولهم وخروجهم، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3199 جنح أول الشيخ زايد لسنة 2022، وتكثف أجهزة الأمن الجيزة جهودها لسرعة ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة فور ضبطهم.

المصدر: "المصري اليوم"