 
مباشر

خلال اتصال هاتفي ببرهم صالح.. السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق

أخبار العالم العربي

خلال اتصال هاتفي ببرهم صالح.. السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق
Gettyimages.ru
الرئيس العراقي برهم صالح ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tpbh

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السيسي خلال الاتصال الهاتفي، إن القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين.

إقرأ المزيد
العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء
العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء

وأضاف السيسي "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة".

وتابع قائلا: "وإنني إذ اؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعوا كافة الأطراف العراقية تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم واعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظا على امن واستقرار وسيادة البلاد.

وأكد استعداد مصر بجانب الاشقاء العرب في المساهمة في أي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

ومن جانبه، عبّر برهم صالح عن شكره وتقديره إلى السيسي لاهتمامه ومتابعته للوضع في البلد، مشيرا إلى الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي.

وأشار صالح إلى عمق العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا