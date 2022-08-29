خلال اتصال هاتفي ببرهم صالح.. السيسي يؤكد دعم مصر لأمن واستقرار العراق

تلقى الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال السيسي خلال الاتصال الهاتفي، إن القيادة المصرية تتابع باهتمام التطورات في العراق بحكم العلاقة الأخوية التي تجمع البلدين.

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وأضاف السيسي "أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزنني ما آلت اليه التطورات الحالية في هذا البلد الشقيق الذي تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة".

وتابع قائلا: "وإنني إذ اؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعوا كافة الأطراف العراقية تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال على دعم مصر الكامل للعراق في ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم واعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أي اعتبار حفاظا على امن واستقرار وسيادة البلاد.

وأكد استعداد مصر بجانب الاشقاء العرب في المساهمة في أي جهد مشترك لإنهاء أي تصعيد ومواجهات.

ومن جانبه، عبّر برهم صالح عن شكره وتقديره إلى السيسي لاهتمامه ومتابعته للوضع في البلد، مشيرا إلى الجهود القائمة لدعم مسارات الحوار والتلاقي.

وأشار صالح إلى عمق العلاقة التي تجمع البلدين والشعبين، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة.

المصدر: RT + وكالات