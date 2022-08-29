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العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء

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العراق.. الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء
Gettyimages.ru
القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي
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وجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم بفتح تحقيق عاجل في أحداث المنطقة الخضراء، والكشف عن مصادر إطلاق النار على المتظاهرين.

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء إن الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعا باتا.

وشدد على التزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها.

وأكد الكاظمي أن القوات الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية.

ووجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.

ودعا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الأمنية وقرار حظر التجوال.

المصدر: RT

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