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الإمارات تعلن عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بجدري القردة

الصحة

الإمارات تعلن عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بجدري القردة
AP
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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بجدري القردة في الدولة، وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

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وفي بيان لها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها توصي أفراد المجتمع بـ"ضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات".

وأضاف البيان: "تطمئن وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالدولة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم، علاوة على العمل المستمر والدؤوب لضمان جاهزية القطاع الصحي لكافة الأوبئة والأمراض المعدية".

ودعت الجمهور  إلى "ضرورة أخذ المعلومات من المصادر الرسمية في الدولة، وتجنب تداول الشائعات والمعلومات المغلوطة، عوضا عن أهمية متابعة المستجدات والإرشادات التي تصدر من الجهات الصحية".

المصدر: RT

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