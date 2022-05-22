العراق.. تعطيل الدوام الرسمي الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية

أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي بيانا، أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعطيل الدوام الرسمي في البلاد ليوم غد الاثنين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وجاء في بيان الأمانة العامة: "وجه السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحية والأمنية والخدمية، ليوم غد الإثنين".

وأضافت، أن "التوجيه جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

ويتعرض العراق في الآونة الأخيرة إلى عواصف ترابية شبه يومية مما حول الحياة إلى معاناة حقيقية حيث اكتظت المستشفيات بالمرضى الذين يعانون من مشاكل صحية في الجهاز التنفسي.

وتشير بعض الدراسات العلمية الحديثة، إلى أن "العواصف الترابية انتشرت في الآونة الأخيرة بفعل ظاهرة التصحر التي تزداد انتشارا في العديد من الدول العربية"، لكن دراسات أخرى تؤكد أن "ازدياد العواصف الترابية يعود إلى ظاهرة الاحتباس الحراري كونها تسبب تناقصا في كمية الأمطار وتساهم في اختلال المناخ".

المصدر: RT