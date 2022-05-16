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محافظ بغداد يوجه بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة غدا بسبب العاصفة الترابية

أخبار العالم العربي

محافظ بغداد يوجه بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة غدا بسبب العاصفة الترابية
Globallookpress
عاصفة ترابية تضرب العراق
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وجه محافظ بغداد محمد جابر العطا بتأجيل الامتحانات في مدارس العاصمة ليوم الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية الناجم عن العاصفة الترابية التي ضربت عدة محافظات عراقية.

وتعرضت عدة محافظات عراقية لعاصفة ترابية تسببت بحالات اختناق وانعدام الرؤية على الطرق، ما دفع الحكومة إلى إعلان عطلة رسمية لجميعِ الدوائر الحكومية وتأجيل الامتحانات في المدارس والجامعات.

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وذكر مراسلنا، أن العواصف الترابية التي ضربت العراق منذ الليلة الماضية، تسببت بإيقاف الحركة البحرية للموانئ جنوبي البلاد.

وقبل ذلك أعلنت مطارات العراق عن إيقاف رحلاتها الجوية الاثنين بسبب العواصف الترابية، قبل أن تعود الخطوط الجوية العراقية لاستئنافها في مطار بغداد الدولي، ولكن يبدو أنها عادت لإيقافها بسبب ازدياد موجة العواصف.

المصدر: RT

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