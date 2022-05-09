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الكتلة الصدرية تجدد تمسكها بـ"حكومة أغلبية وطنية"

أخبار العالم العربي

الكتلة الصدرية تجدد تمسكها بـ
Globallookpress
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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جدد رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي حسن العذاري، اليوم الاثنين تمسك كتلته بتشكيل "حكومة أغلبية وطنية".

وقال العذاري في بيان صحفي: "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة واعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالإصلاح".
وأضاف: "صراعنا السياسي هو صراع من أجل الإصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".
وتابع العذاري، أن "من أهم بوادر الإصلاح، مطالبتنا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد".

المصدر: RT

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