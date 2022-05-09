الكتلة الصدرية تجدد تمسكها بـ"حكومة أغلبية وطنية"

جدد رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي حسن العذاري، اليوم الاثنين تمسك كتلته بتشكيل "حكومة أغلبية وطنية".

وقال العذاري في بيان صحفي: "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة واعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالإصلاح".

وأضاف: "صراعنا السياسي هو صراع من أجل الإصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".

وتابع العذاري، أن "من أهم بوادر الإصلاح، مطالبتنا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد".



المصدر: RT