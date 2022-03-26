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وزير الخارجية القطري: يجب التعامل مع مشكلات منطقتنا بنفس التزام العالم مع الأزمة الأوكرانية

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وزير الخارجية القطري: يجب التعامل مع مشكلات منطقتنا بنفس التزام العالم مع الأزمة الأوكرانية
AP Alexander Nemenov / Source:Pool AFP
وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
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أوضح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، أن "منطقتنا تعاني من أزمات ونزاعات منذ سنوات لكنها لم تمنح الاهتمام الذي منح للوضع بأوكرانيا".

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وخلال افتتاح منتدى الدوحة بنسخته الـ20، شدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، على أنه "يجب التعامل مع مشكلات المنطقة بنفس الالتزام الذي تعامل به العالم مع الأزمة الأوكرانية". 

كما أكد وزير الخارجية القطري أن "التوصل لاتفاق نووي مع إيران مهم"، مشيرا إلى أنه "يجب أن تتبعه اتفاقيات أخرى بشأن الأمن الشامل بالمنطقة".

المصدر:  "الشرق" القطرية

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