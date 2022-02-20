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الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

الصحة السعودية تسجل 1013 إصابة جديدة بكورونا
AP
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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد تسجيل 1013 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي 739344 إصابة في المملكة منذ تفشي الجائحة فيها.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 2136 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 711556 حالة.

وأكدت الصحة تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8984 حالة وفاة، وكشفت أن عدد الحالات الحرجة بلغ 832 حالة.

وكانت الوزارة أعلنت أمس السبت عن تسجيل 997 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتشهد اليوم الأحد ارتفاعا طفيفا في عدد الحالات بالمملكة.

المصدر: RT

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