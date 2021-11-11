الأمن المصري يصدر بيانا حول المزاعم بوجود انتهاكات في أشهر سجون مصر

نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا.

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وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الخميس: "المنشور تضمن الادعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من( سجن طرة ) بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة".

وأضافت: "المنشور زعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الإعتداء عليه، ونقله إلى المستشفى".

وتؤكد وزارة الداخلية: "أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأى العام".

المصدر: المصري اليوم