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الأمن المصري يصدر بيانا حول المزاعم بوجود انتهاكات في أشهر سجون مصر

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يصدر بيانا حول المزاعم بوجود انتهاكات في أشهر سجون مصر
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نفى مصدر أمنى صحة ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن وجود انتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا.

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وقالت الداخلية في بيان صباح اليوم الخميس: "المنشور تضمن الادعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من( سجن طرة ) بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام احتجاجاً على سوء المعاملة".

وأضافت: "المنشور زعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الإعتداء عليه، ونقله إلى المستشفى".

وتؤكد وزارة الداخلية: "أن ما تم تداوله في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، ويأتى في إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب في أوساط الرأى العام".

المصدر: المصري اليوم

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