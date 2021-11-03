القبض على 5 سعوديين اعتدوا على عمال فرع أحد المطاعم العالمية في الرياض

ألقت السلطات السعودية القبض على 5 سعوديين في محافظة الخرج اعتدوا على عاملين في فرع أحد المطاعم العالمية في الرياض.

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وقالت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأربعاء، في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن المطعم يقع في مركز الخاصرة في محافظة القويعية، مضيفة أن الشجار نتج عنه إصابة مقيمين يعملان هناك.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو أظهراعتداء عدد من الأشخاص على موظفي المطعم، حيث قام أحدهم بإسقاط موظف على الأرض وتوجيه لكمات له حتى أغمي عليه.

فيما قامت مجموعة أخرى بالإمساك بموظف آخر والاعتداء عليه بالضرب، ثم فروا.

على إثر ذلك، أمر النائب العام سعود بن عبدالله المعجب بسرعة القبض على المعتدين، وإحالتهم إلى النيابة العامة، التي ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

شرطة منطقة الرياض: القبض على خمسة أشخاص اعتدوا على عاملين في أحد المطاعم بمركز الخاصرة في محافظة القويعية pic.twitter.com/KjKvBzLaEn — الأمن العام (@security_gov) November 3, 2021

فيديو متداول يظهر فيه مجموعة أشخاص يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة! pic.twitter.com/2ei0K7N9jB — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) November 2, 2021

من جهتها، كشفت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" السعودية، تفاصيل المضاربة التي وقعت في فرعها الواقع على طريق الرياض مكة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض – مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير".

وأضافت: "غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".

هلابك، بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة — ماكدونالدز السعودية - الوسطى والشرقية والشمالية (@McDonaldsKSA) November 2, 2021

المصدر: RT