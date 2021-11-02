غضب في السعودية بعد اعتداء أشخاص على عمال مطعم وجبات سريعة.. والسلطات تتدخل! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمشاجرة وقعت داخل أحد مطاعم الوجبات السريعة في المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو الذي تم توثيقه يوم الخميس الماضي الساعة الثامنة مساء، اعتداء عدد من الأشخاص على موظفي المطعم، حيث قام أحدهم بإسقاط موظف على الأرض وتوجيه لكمات له حتى أغمي عليه.

فيما قامت مجموعة أخرى بالإمساك بموظف آخر والاعتداء عليه بالضرب، ثم فروا.

واستنكر نشطاء على موقع "تويتر" هذه الواقعة، مطالبين وزارة الداخلية السعودية بالتدخل العاجل لاعتقال أولائك الشبان.

فيديو متداول يظهر فيه مجموعة أشخاص يعتدون على موظفي أحد المطاعم الشهيرة! pic.twitter.com/2ei0K7N9jB — الاكثر مشاهدة (@TheTopVideo) November 2, 2021

إلى ذلك، صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية، أن النائب العام سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمرا بسرعة القبض على المعتدين، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأكد المصدر على أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقهم، وستطالب بحقهم بأشد العقوبات النظامية الرادعة.

هلابك، بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة — ماكدونالدز السعودية - الوسطى والشرقية والشمالية (@McDonaldsKSA) November 2, 2021

من جهتها، كشفت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" السعودية، تفاصيل المضاربة التي وقعت في فرعها الواقع على طريق الرياض مكة.

وقالت الشركة في تغريدة عبر حسابها في "تويتر": "بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض – مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير".

وأضافت: "غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".

المصدر: RT