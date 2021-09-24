مراسل RT: سقوط 5 صواريخ قرب معسكر للقوات التركية شمال الموصل
Reuters
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أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم الجمعة بسقوط عدة صواريخ قرب معسكر زليكان شمالي الموصل بمحافظة نينوى، حيث تتواجد قوات تركية.
وأشار إلى سقوط 5 صواريخ، اثنان سقطا على قرية هنجيروك، واثنان على سفح جبل بعشيقة وواحد على قرية نجومك في أطراف مدينة الموصل.
وأوضح مصدر أمني أن الصواريخ سقطت بالقرب من المعسكر، 3 منها انفجرت فيما لم ينفجر الاثنان الآخران.
وسبق أن تعرض المعسكر لعدة هجمات في الأشهر الماضية.
المصدر: RT
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