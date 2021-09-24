مراسل RT: سقوط 5 صواريخ قرب معسكر للقوات التركية شمال الموصل

أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم الجمعة بسقوط عدة صواريخ قرب معسكر زليكان شمالي الموصل بمحافظة نينوى، حيث تتواجد قوات تركية.

وأشار إلى سقوط 5 صواريخ، اثنان سقطا على قرية هنجيروك، واثنان على سفح جبل بعشيقة وواحد على قرية نجومك في أطراف مدينة الموصل.

وأوضح مصدر أمني أن الصواريخ سقطت بالقرب من المعسكر، 3 منها انفجرت فيما لم ينفجر الاثنان الآخران.

وسبق أن تعرض المعسكر لعدة هجمات في الأشهر الماضية.

المصدر: RT