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مراسل RT: سقوط 5 صواريخ قرب معسكر للقوات التركية شمال الموصل

أخبار العالم العربي

مراسل RT: سقوط 5 صواريخ قرب معسكر للقوات التركية شمال الموصل
Reuters
محافظة نينوى شمال العراق - أرشيف -
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أفاد مراسل RT في العراق مساء يوم الجمعة بسقوط عدة صواريخ قرب معسكر زليكان شمالي الموصل بمحافظة نينوى، حيث تتواجد قوات تركية.

وأشار إلى سقوط 5 صواريخ، اثنان سقطا على قرية هنجيروك، واثنان على سفح جبل بعشيقة وواحد على قرية نجومك في أطراف مدينة الموصل.

وأوضح مصدر أمني أن الصواريخ سقطت بالقرب من المعسكر، 3 منها انفجرت فيما لم ينفجر الاثنان الآخران.

وسبق أن تعرض المعسكر لعدة هجمات في الأشهر الماضية.

المصدر: RT

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