الكاظمي: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال ولست قلقا أو خائفا (فيديو)

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة أجراها معه تلفزيون "الحدث" يوم الأحد، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال فاشلة.

وأضاف: "لست قلقا أو خائفا"، ولم يذكر أي معلومات عن ملابسات هذه المحاولات والجهات المسؤولة عنها.

وشدد على أنه سيواصل أداء مهامه وفق البرنامج الذي وضعه لإدارة البلاد.

ومنذ مايو 2020 تتولى حكومة الكاظمي السلطة خليفة لحكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال أواخر 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية اتهمت النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى #الكاظمي يكشف في مقابلة حصرية مع "الحدث" تعرضه لـ 3 محاولات اغتيال.. ويقول: لست قلقاً أو خائفاً#العراق#الحدث



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المصدر: تلفزيون "الحدث"