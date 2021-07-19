 
مباشر

الكاظمي: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال ولست قلقا أو خائفا (فيديو)

أخبار العالم العربي

الكاظمي: تعرضت لـ3 محاولات اغتيال ولست قلقا أو خائفا (فيديو)
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qux2

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في مقابلة أجراها معه تلفزيون "الحدث" يوم الأحد، أنه تعرض لثلاث محاولات اغتيال فاشلة.

وأضاف: "لست قلقا أو خائفا"، ولم يذكر أي معلومات عن ملابسات هذه المحاولات والجهات المسؤولة عنها.

وشدد على أنه سيواصل أداء مهامه وفق البرنامج الذي وضعه لإدارة البلاد.

ومنذ مايو 2020 تتولى حكومة الكاظمي السلطة خليفة لحكومة عادل عبد المهدي، الذي استقال أواخر 2019 تحت وطأة احتجاجات شعبية اتهمت النخبة السياسية الحاكمة بالفساد وانعدام الكفاءة والتبعية للخارج.

المصدر: تلفزيون "الحدث"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

خطاب القسم.. الرئيس بشار الأسد يحدد توجهات سوريا للسنوات السبع القادمة