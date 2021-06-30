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الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أخبار العالم العربي

الحكومة العراقية تعطل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة
بغداد
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أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الخميس في العاصمة بغداد، وخولت المحافظين اتخاذ مايلزم، بسبب ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية.

وذكرت في بيان صحفي: "تقرر تعطيل الدوام الرسمي في العاصمة بغداد ليوم غد الخميس، وتخويل المحافظين بتعطيل الدوام في محافظاتهم".

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وأضافت: "كما تقرر تقليص ساعات العمل لغاية الساعة الواحدة ظهرا على مدار الأسبوع المقبل".

ووصلت درجة الحرارة في العراق اليوم الأربعاء إلى 49 درجة مئوية فوق الصفر في المناطق الوسطى والجنوبية منه، ومن المتوقع أن تصل يوم غد الخميس إلى 50 درجة.

ويتوقع متنبؤون بأن ترتفع درجات الحرارة في العراق في الشهرين المقبلين إلى الخمسين درجة مئوية أو أقل قليلا، بينما من المتوقع أن تصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 55 درجة مئوية.

 

المصدر: RT

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