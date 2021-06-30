ستصل إلى 50 درجة مئوية.. ارتفاع درجات الحرارة يفاقم معاناة العراقيين

يواجه العراقيون في الأيام الأخيرة من شهر يونيو، ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وفي مقابل ذلك، يعانون من انقطاع مستمر في التيار الكهربائي وسط انتقادات كبيرة للحكومة.

ووصلت درجة الحرارة في العراق اليوم الأربعاء إلى 49 درجة مئوية في المناطق الوسطى والجنوبية منه، ومن المتوقع أن تصل يوم غد الخميس إلى 50 درجة.

ويتوقع متنبؤون بأن ترتفع درجات الحرارة في العراق في الشهرين المقبلين، إلى الخمسين درجة مئوية أو أقل، بينما من المتوقع أن تصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 55 درجة مئوية.

في مقابل ذلك، رصد مراسل RT موجة غضب شعبية في العراق بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وشح المياه في بعض المناطق.

ويوجه العراقيون انتقادات كبيرة للحكومة بسبب ما أسموه "إهمالا متراكما" لقطاع الكهرباء الذي تتعرض بعض أبراج نقله إلى استهداف بشكل مستمر في الفترة الأخيرة.

المصدر: RT